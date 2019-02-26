Son Dakika Haberleri: Yangın Tüpü Hırsızlığına Adli Kontrol

Yangın Tüpü Hırsızlığına Adli Kontrol

47 dakika önce

Samsun'da bir apartmandan yangın tüplerini çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yangın Tüpü Hırsızlığına Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da bir apartmandan yangın tüplerini çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın katlar arasında bulunan 3 adet yangın tüpü çalındı. Olay polise haber verildi. Polis yaptığı araştırma sonucu olayla ilgili M.Y.'yi (39) gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:31 Kaynak: İHA

Canik, Polis, Samsun, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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