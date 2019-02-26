Yangın Tüpü Hırsızlığına Adli Kontrol
47 dakika önce
Samsun'da bir apartmandan yangın tüplerini çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
'da bir apartmandan yangın tüplerini çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Canik
ilçesi Karşıyaka
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın katlar arasında bulunan 3 adet yangın tüpü çalındı. Olay polise haber verildi. Polis
yaptığı araştırma sonucu olayla ilgili M.Y.'yi (39) gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:31 Kaynak: İHA
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