Yangın tüpü satışları arttı

Türkiye'de devam eden yangınlar nedeniyle tedbir almak isteyen vatandaşlar önlem için yangın söndürme tüplerine yoğun talep göstermeye başladı.

Farklı illerde çıkan çok sayıdaki yangın sonrasında vatandaşlar önlem almak için yangın söndürme tüplerine yöneldi. Daha çok arabalarda, ev ve iş yerlerinde kullanılan yangın söndürme tüpleri, yangın büyüdüğünde etkili olamazken ilk müdahale için önem taşıyor. Uzmanlar orman yangınlarında daha profesyonel bir müdahale gerektiğinin altını çiziyor. Eskişehir'de yangın söndürme sistemleri konusunda bilgi sahibi olan işletmeler, yangınların baş göstermesiyle birlikte vatandaşların yangınlara müdahale eden ekiplere yardım amacıyla kendilerinden cihaz sipariş ettiklerini belirtti.

"Orman yangınlarına profesyonel müdahale şart"

Eskişehir'de 8 senedir yangın söndürme cihazları işiyle uğraşan Ömer Gökboğa, yangın söndürme tüplerinin büyük orman yangınlarını söndürmede yeterli olmadığından bahsetti. Buna rağmen son günlerde yangın tüplerinde talep patlaması yaşadıklarını söyleyen Gökboğa, "Gün içerisinde insanların sosyal medyadan ve haberlerden takip ettiği yangınlardan dolayı psikolojik olarak yangın söndürme cihazlarına bir talep söz konusu. Bize Denizli'den telefon geldi. Yangın söndürme cihazları satın alarak yangına müdahale etmek istediklerini ve başka çarelerin kalmadıklarını söylediler. Bize bu konuda 'nasıl yardımcı olabileceksiniz' diye talepte bulundular. Yangın söndürme cihazlarıyla yangına müdahale edilebilir ama bahsedilmiş olan cihazlarla ormanda çıkan büyük yangınlara müdahale söz konusu değildir. Yangını söndürür fakat 50 kilogramlık bir cihaz 70 kilograma kadar çıkabiliyor. 70 kilogramlık bir yangın söndürme tüpünü en az 3-4 kişinin o bayırlarda ve dağ yollarında taşıması söz konusu olmadığı için müdahale biraz zor olur. Yangını tabi ki de söndürür ama müdahale alanında çok zor olur. Orman yangınları normal çıkan yangınlar arasında farklıdır, profesyonel müdahale gerektirir. İnsanlar artık çaresizlikten yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etme durumuna kadar geldi" diye konuştu.

"2 ya da 4 yıl aralıklarla bakımlarının yapılması gerekiyor"

Yangın söndürmede müdahale şekli ve hızını göre hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Ömer Gökboğa, yangına uygun tüplerden bahsetti. Yangın söndürme tüplerinin bakımlarına da değinen Gökboğa, şu şekilde konuştu:

"Yangın söndürme cihazlarıyla 24 metrekare alanda çıkabilecek yangına müdahale edebilirsiniz. Yangının kapalı alanda olması, müdahale şekli ve hızına göre hareket edilmesi gerekiyor. İş yerlerinde, apartmanlarda ve evlerde çıkabilecek yangına çıkış şekline göre ve hangi cihazla müdahale edilebilir, bunları bilmekte fayda var. Bir kilogramlık yangın söndürme tüpünden 50 kilograma kadar mevcut. Bir ve iki kilogramlık cihazlar araç yangınlarında kullanılır. 6 kilogram ve daha üstü ise iş yerlerinde ve apartmanlarda kullanılması gereken yangın söndürme cihazlarıdır. 250 metrekareye göre bir adet yangın söndürme cihazı olması gerekiyor. Yangın söndürme cihazının 2 ya da 4 yıl aralıklarla bakımlarının yapılması gerekiyor. Bakımları yapılmadığı takdirde taşlaşmaya sebep olabilir. Taşlaştıktan sonra da zaten o yangın söndürme cihazı tamamen kullanılmaz olur."

"Yangın tüpüne göre fiyatları değişiyor"

Öte yandan yangın söndürme tüplerinin fiyatlarından da bahseden Ömer Gökboğa, "Araç yangın söndürme cihazları yaklaşık 80 TL ile 100 TL arasında olur. Apartman ve iş yerleri için 6 kilogramlıklar ise şu anda 150 ve 180 TL arasında değişiyor. 25 ve 50 kilogramlıklarda bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi.

"Yangını gözyaşınızla söndüremezsiniz"

Son olarak yangına karşı alınması gereken önlemlerden bahseden Ömer Gökboğa, yangın konusunda bilgi sahibi olunması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Yangını gözyaşınızla söndüremezsiniz. Yangın çıktıktan sonra değil çıkma anında veya çıkmadan önce önlemler alınması gerekiyor. Şu anda ülkemizin yaşadığı yangınlardan sonra gözyaşının hiçbir şeye faydası olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla önlemlerin yangından önce alınması gerekiyor. Yangın anında da elimizde gerekli tesisatın ve gerekli bilginin olması gerekiyor ki yangın büyümeden engellemiş olalım." - ESKİŞEHİR