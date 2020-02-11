Yangın tüpündeki 3 kilo esrara 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangın tüpündeki 3 kilo esrara 4 tutuklama - Son Dakika

Yangın tüpündeki 3 kilo esrara 4 tutuklama

6 saat önce

ANTALYA'da, 2 otomobilde arama yapan polis, yangın tüpü içine saklanmış 3 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

Yangın tüpündeki 3 kilo esrara 4 tutuklama, System.String[]

ANTALYA'da, 2 otomobilde arama yapan polis, yangın tüpü içine saklanmış 3 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan İranlı 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu kişilerin 2 araçla İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu madde nakledeceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin 30 Ocak günü Antalya'dan İstanbul'a gittiğini, 3 Şubat günü İstanbul'dan Antalya'ya geldiğini belirleyen ekipler, 4 Şubat günü Döşemealtı'ndaki uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu. Narkotik madde arama köpeğinin bagaj kısmındaki yangın tüpüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, tüpten yoğun esrar maddesi kokusu geldiği belirlendi. Kesilen tüpün içinde 3 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçlardaki İran uyruklu A.J., M.R., O.S.P. ve M.R. gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:00 Kaynak: DHA
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