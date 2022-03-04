YANGIN TÜPÜNDEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ÇIKTI - Son Dakika
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YANGIN TÜPÜNDEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ÇIKTI

04.03.2022 12:50

MERSİN'de polisin arama yaptığı bir TIR'ın gizli bölmelerinde çok miktarda gümrük kaçağı çay, sigara ve tütün ele geçirildi.

MERSİN'de polisin arama yaptığı bir TIR'ın gizli bölmelerinde çok miktarda gümrük kaçağı çay, sigara ve tütün ele geçirildi. Kaçak nargile tütünlerinin bazılarının yangın tüpünün içine gizlenmiş olması dikkat çekti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente gümrük kaçağı sigara getireceği bilgisi elde edilen bir TIR'ı durdurularak arama yaptı. Aramada, TIR'ın gizli bölmelerine saklanmış 208 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilo 200 gram gümrük kaçağı çay ve 8 kilo 750 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. TIR'ın çekici kısmındaki yangın tüpünden de şüphelenen ekipler, içini açtıklarında oraya da nargile tütünü gizlendiğini tespit etti. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. TIR'ın ismi açıklanmayan şoförü gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YANGIN TÜPÜNDEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ÇIKTI
YANGIN TÜPÜNDEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ÇIKTI
YANGIN TÜPÜNDEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ÇIKTI

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Kaçakçılık, Sigara, Yangın, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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