Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi

07.10.2020 11:05

Diyarbakır'da, patlayıcı tuzaklanan yangın söndürme tüpü ile yakalanan 2 zanlı hakkında, 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'da, patlayıcı tuzaklanan yangın söndürme tüpü ile yakalanan 2 zanlı hakkında, 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Ferdi K. ve Kemal A. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında bilginin yer aldığı iddianamede, 3 Eylül'de yapılan operasyonda şüpheli Ferdi K. ve Kemal A'nın yangın tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı maddeyle yakalandığı bildirildi.

Patlayıcı maddenin Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiğinin aktarıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tüpte bulunan PETN maddesinin güçlü patlayıcı maddelerden olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu bombanın canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Yangın söndürme tüpüne hazırlanan bomba, usulüne uygun şekilde imha edilmiştir."

Halı sahada maç yaparken yakalanmış

İddianamede, şüphelilerden Kemal A'nın şu ifadelerine yer verildi:

"İnşaat işinde çalışmak için legal yollarla Irak'ın Erbil ve Musul kentine daha önce gittim. Musul'da 'Rojhat' kod isimli örgüt mensubu örgüte katılmamı istedi. Kolumun sakat olduğunu, örgütte yapamayacağımı bildirdim. Kendilerine yardımcı olmam için fotoğrafımı çekerek, kimlik bilgilerimi, ev adresimi ve numaramı aldı. Diyarbakır'a taziye dolayısıyla geldim. Ertesi gün birisi yanıma gelerek 'Beni Rojhat gönderdi. Bu malzemeleri sakla, senden daha sonra alacağız.' diyerek yangın tüpünü verdi. Almak istemeyince bu kişi 'Evinin adresini biliyoruz, almak zorundasın, yoksa ailene zarar veririz.' diyerek tehdit etti. Ben de samimi olduğum akrabam Ferdi K'ye saklaması için verdim. Halı sahaya maç yapmaya gittim. O sırada polisler halı sahaya gelerek beni gözaltına aldı."

İddianamede, Kemal A. hakkında sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen açık kaynak araştırmasında terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında ise şu görüşler aktarıldı:

"Kemal A. terör örgütü PKK'ya katıldığını ikrar etmemişse de ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Patlayıcı madde olası saldırılarda kullanılmak üzere Irak'ın kuzeyinden getirilmiştir ya da örgütsel bir iradeye dayalı olarak malzeme oluşturulmuştur. Kemal A'nın örgütle herhangi bir bağlantısı yokken, kendisine patlayıcı madde bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kemal A'nın patlayıcı maddeyi verdiği şüpheli Ferdi K'nin yangın tüpünü sorgulamadan ve içeriğini bilmeden başka yere götürmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yangın tüpüne hazırlanmış ve patlamamış el yapımı bomba olayında şüphelilerin terör örgütü PKK'nın hiyerarşisine dahil olduğuna ilişkin delil elde edilmese de örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri tespit edilmiştir."

İstenen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar Ferdi K. ve Kemal A. hakkında, "PKK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi
Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi
Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi
Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi
Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi
Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi
Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi
Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi
Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır, Patlayıcı, Yangın, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi         
16:32
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi         
16:24
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Cemal Can Canseven'den Cemal Can Canseven'den "Nisa Bölükbaşı ile görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?" sorusuna cevap         
13:00
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 17:52:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei