Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada - Son Dakika

Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada

31.12.2020 13:54

Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada Aksaray'da iş yeri üçüncü kez soyulan iş yeri sahibi, hırsızlara seslenerek "Lütfen işletmemize zarar vermeyin.

Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada

Aksaray'da iş yeri üçüncü kez soyulan iş yeri sahibi, hırsızlara seslenerek "Lütfen işletmemize zarar vermeyin. Buraya gelin, neyse ihtiyacınız biz görelim" diyerek çağrıda bulundu

AKSARAY - Aksaray'da girdikleri iş yerine zarar verip hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerden birinin yangın tüpünü sıkarak oyun oynadığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri üçüncü kez soyulan işletme sahibi ise hırsızlara seslenerek, "Lütfen işletmemize zarar vermeyin. Buraya gelin, neyse ihtiyacınız biz görelim" diyerek çağrıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bedir Muhtar Mahallesi Kırkkızlar Tepesinde bulunan lokanta ve kafe tesisine bu yıl 3. kez hırsız girdi. Korona virüs salgını nedeniyle yıl boyunca kapalı olan tesisi zaman zaman kontrol etmeye gelen iş yeri sahibi Caner Yiğit (35), camların kırık ve içerinin dağınık olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi. Kamera görüntülerinde farklı yaş aralığındaki 7 gencin, iş yerine girdiğini fark eden Caner Yiğit, polisi arayarak şikayette bulundu.

Şüpheliden biri yangın tüpünü sıkıp oyun oynuyor

ş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, görüntüleri izleyerek şüphelilerinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde iş yerine giren şüphelilerin ilk olarak tesisi dışarıdan gezdiği ve daha sonra kapıların kilitli olması nedeniyle camı kırıp içeriye girdikleri görülüyor. Tesisin teras kısmına çıkan şüphelilerden birin ise eline aldığı yangın tüpünü dışarıya sıkarak oyun oynaması da ilginç görüntüler oluşturdu. Şüphelilerin güvenlik kamerası olmayan mutfak kısmından bazı malzemeleri aldığı belirlendi.

"Hem maddi zarar veriyorsunuz hem de emniyeti meşgul ediyorsunuz"

Yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı bıkan ve maddi zarara uğrayan işletme sahibi Caner Yiğit, "İşletmemize 7 tane şahıs geliyor. Aşağıda gezdikten sonra girecek yer bulamayınca camımızı kırarak maddi hasar veriyorlar. İçeriye girip, karıştırıp baya bir sıkıntı yaratıyorlar. Daha sonrasında üst terastan çıkıp yangın tüpleriyle oyun oynuyorlar. Dışarıya boşa sıkıyorlar. İşletmemizin bu yılki 3. hırsızlık olayı. Girişini de aşağı taraftaki mezarlık tarafından yapıyor arkadaşlar. Sonrasında işletmemize zarar veriyorlar. Maddi bir zararımız var. Bunların yakalanmasını istiyoruz. Buradan içeceklerimizden içecek almışlar. Mutfaktaki bıçak gibi birkaç malzememizi almışlar. Yangın tüplerimizi alıp boşaltmışlar" dedi.

Hırsızlık şüphelilerine de çağrıda bulunan Yiğit, "Bu yıl 3. olan bu hırsızlık olayında bu hırsız arkadaşlara çağrımız, lütfen işletmemize zarar vermeyin. Kapıları falan kırmanıza gerek yok. Bizi çağırın. Gelin buraya, neyse ihtiyacınız biz görelim. Bu şekilde hem maddi zarar veriyorsunuz hem de emniyet teşkilatını meşgul ediyorsunuz" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada
Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada
Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada
Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada
Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada
Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada

Aksaray, oyunlar, Yangın, Gelin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı
Başakşehir'in Webo için attığı tweet, Türkiye'den çok görüntülenen tweet oldu Başakşehir'in Webo için attığı tweet, Türkiye'den çok görüntülenen tweet oldu         
13:43
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Ekipler, yılbaşına 'fidan nöbetinde' girecek! Çam ağaçlarının kesilmemesi için görev başındalar Ekipler, yılbaşına 'fidan nöbetinde' girecek! Çam ağaçlarının kesilmemesi için görev başındalar         
12:43
Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi         
11:56
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü         
11:11
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum         
10:36
Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı         
10:20
Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi         
09:44
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 14:13:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei