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Yangın uzmanı İşçen, yoğun duman oluşan Esenyurt'taki depo yangınını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Yangın uzmanı İşçen, yoğun duman oluşan Esenyurt'taki depo yangınını değerlendirdi Açıklaması

06.08.2021 16:17
Yangın uzmanı İşçen, yoğun duman oluşan Esenyurt'taki depo yangınını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İş Güvenliği Uzmanları Derneği Üyesi, yangın uzmanı Latif İşçen, Esenyurt'taki depoda çıkan yangında oluşan siyah bulutu andıran yoğun dumanın, içerideki malzemelerin karton, köpük, streç film gibi ürünlerden yapılan ambalajlarının yanmasından kaynaklandığını bildirdi.

İş Güvenliği Uzmanları Derneği Üyesi, yangın uzmanı Latif İşçen, Esenyurt'taki depoda çıkan yangında oluşan siyah bulutu andıran yoğun dumanın, içerideki malzemelerin karton, köpük, streç film gibi ürünlerden yapılan ambalajlarının yanmasından kaynaklandığını bildirdi.

İşçen, AA muhabirine Esenyurt'ta bir lojistik firmasına ait, içinde beyaz eşyaların da bulunduğu depoda çıkan ve oluşturduğu yoğun siyah dumanın kentin birçok noktasından görüldüğü yangına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İş yerlerinde muhtemel yangınlara karşı alınması gereken önlemlere değinen İşçen, büyüklüğü 500 metrekarenin üzerindeki iş yerlerinde yangın söndürücü, bin metrekareyi geçen yerlerde ise üstten su püskürtme prensibine dayalı olan "sprinkler" sisteminin bulunması gerektiğini anlattı.

İşçen, bu tür iş yerlerinde yangın söndürme sistemlerinin kurulması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yanan malzemelerin tamamı beyaz eşya olsa dahi bunun bir ambalajı var. Karton, köpük denilen poliüretan kaplama ve streç film var. İçeride elektrikten kaynaklanan kısa devrede ya da bir lambanın ani parlamasıyla streç filmden, kartonlardan tutuşma olduğunda bir anda sıcaklık kapalı yerlerde 800-900 derecelere çıktığında termal etkiyle her yeri yakmaya başlar. Bu yangında oluşan siyah buluta benzer dumanın da nedeni budur. Burada paletler de var, karton ve streç film var. Sağa sola çarpmaması için de köpükler var. Bu poliüretan malzeme petrolden yapılmış bir malzeme. İçerisinde belli bir miktar yapıştırıcı ve petrol ürününün birleştirilmesiyle oluşur. Siyah dumana bu ürünler sebep olur. Bu da yangına müdahaleyi güçleştirir. Çünkü yüksek miktarda karbonmonoksit salınımı vardır, içeriye girmek imkansızdır. Flashover olma ihtimali var, yani kapalı haznede karbonmonoksit, parlama ve patlama yapar. Dışarıya doğru bir patlama varsa bu flashoverdır. Ancak içeriden patlama sesleri geliyorsa büyük ihtimal buzdolabı gibi içerisinde basınçlı gazın bulunduğu ürünlerdeki tüpler patlar."

Latif İşçen, 5 bin metrekarelik bir yerde yaklaşık 250 metreküp su tankının bulunduğu bir skiplinter sistemi yapılması durumunda yangın anında bunun devreye gireceğini belirterek, "Bu olsaydı şu anda o depo yanmıyordu. İnsan hayatı da riske atılmayacaktı. Bu aynı zamanda bir çevre felaketi." dedi.

İş Güvenliği, Esenyurt, Yangın, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangın uzmanı İşçen, yoğun duman oluşan Esenyurt'taki depo yangınını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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