Yangın uzmanı Prof. Dr. Ömer Küçük: "Yangınlara müdahalede Avrupa'da lider konumdayız" - Son Dakika

Yangın uzmanı Prof. Dr. Ömer Küçük: "Yangınlara müdahalede Avrupa'da lider konumdayız"

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve yangın uzmanı Prof. Dr. Ömer Küçük, geçmiş yıllarda yarım saat olan orman yangınına müdahale süresinin 13-14 dakikaya kadar indiğinin altını çizerek, "Yangınlara müdahale ve kontrol altına alınması açısından Avrupa'da lider konumdayız." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve yangın uzmanı Prof. Dr. Ömer Küçük, geçmiş yıllarda yarım saat olan orman yangınına müdahale süresinin 13-14 dakikaya kadar indiğinin altını çizerek, "Yangınlara müdahale ve kontrol altına alınması açısından Avrupa'da lider konumdayız." dedi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında ormancılık ve tabiat turizmi alanında 2018 yılında ihtisas üniversitesi seçilen Kastamonu Üniversitesinin ihtisaslaşma koordinatörlüğü görevini de yürüten Küçük, orman yangını alanında çalışmalar gerçekleştirdi.

Küçük, orman yangınlarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz iklim kuşağında bulunan Türkiye'de haziran ayından ekim ayı sonuna kadar orman yangınları yaşandığını söyledi.

Türkiye ormanlarının 22 milyon hektar civarında olduğunu belirten Küçük, bu ormanların yaklaşık yüzde 60'ının yangın tehlikesi altında bulunduğuna işaret etti.

Ormanların korunması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, yangınlarla mücadelede için Orman Genel Müdürlüğünün gelişmiş teknoloji ve karar destek sistemlerini kullanan çok güçlü bir organizasyon yapısına sahip olduğunu anlatan Küçük, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda yarım saat olan orman yangınına müdahale süresinin 13-14 dakikaya kadar indiğini görmekteyiz. Yangınlara müdahale ve kontrol altına alınması açısından Avrupa'da lider konumdayız. 1937'den günümüze kadar yangın istatistikleri değerlendirildiğinde, yangın başına yanan alan miktarının yaklaşık 20 hektar civarında olduğunu görmekteyiz. Son 10 yıla bakıldığında ise yangın başına düşen yanan alan miktarı 2-3 hektar civarında. Bu, çok önemli ve çok düşük bir rakamdır. Özellikle yangın potansiyeli yüksek genç mesçerelerde bakım çalışmalarının yapılması da son derece önemlidir."

İklim değişikliğinin etkisiyle yangın sezonunun uzayabildiğine dikkati çeken Küçük, "Türkiye için orman yangınlarında nispi nemin çok düşük olduğu zamanlarda poyraz ve lodos çok önemlidir. Bu rüzgarlar çıktığında yangın potansiyeli çok yüksek olmaktadır. Bu yüzden çok daha dikkatli olunması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

"Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında ön sıralarda"

Prof. Dr. Küçük, yanan alanların başka amaçlarla kullanılmadığını, Anayasa ve Orman Kanunu'ndaki ilgili hükümler gereği tekrar ağaçlandırıldığını vurgulayarak, "Dünyada birçok ülkenin orman alanlarının azaldığını görürken, ülkemizdeki orman varlığının arttığını görmekteyiz. 1980'li yıllarda 20 milyon hektar civarında olan orman varlığımız, günümüzde 22 milyon hektar civarındadır. Bu, ciddi bir rakamdır. Orman varlığını artıran ülkeler arasında Türkiye'yi en ön sıralarda saymak mümkündür." diye konuştu.

Ömer Küçük, Kastamonu, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangın uzmanı Prof. Dr. Ömer Küçük: 'Yangınlara müdahalede Avrupa'da lider konumdayız' - Son Dakika
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