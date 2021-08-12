Yangın Yerinde Orkideler Filmi - Son Dakika

Ressam ve fotoğraf sanatçısı Ali Arif Ersen, bir gün ansızın yakalandığı kilitli kalma sendromu ile kendi vücuduna hapis bir hayat sürmeye başlar. Bu trajik olay sonrasında sadece sol gözünü kırpma yetisiyle yatağa bağlı kalan; konuşma, yutkunma ve diğer tüm istemli kas hareketlerini yitiren Ersen, sanat ve üretme arzusuyla hayata tutunmanın yollarını bulur. Renkli karakteriyle tüm çevresinin gözdesi olan Ersen, dostlarına sürprizler yapmaya, onlarla yemek tutkusunu paylaşmaya devam eder. Gözlüğüne bağlı lazeri harflerin üzerinde gezdirerek iletişim kurarken gözleriyle dijital resimler çizmeye başlar. İTÜ Radyo’da her hafta küratörlüğünü yaptığı caz programı “Kış Bahçesi”ne son beş yıldır hiç aksatmadan devam eden Ersen, dijital resimlerden oluşacak sergisine hazırlanır.
Yönetmen: Selin Şenköken
Senaryo: Selin Şenköken
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Yangın Yerinde Orkideler
Yapımcı Firma: Litus Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 51 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 27.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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