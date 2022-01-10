Yangın yerine dönen Kazakistan'da sıcak gelişme! Cumhurbaşkanı Tokayev iki kritik ismi görevden aldı - Son Dakika

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin (KNB) iki başkan yardımcısını görevden aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Tokayev, KNB Başkan Yardımcıları Marat Osipov ve Daulet Yergojin'i görevden alarak yerlerine Bakıtbek Kosjanov ve Askar Amerhanov'u atadı.

MASIMOV DEVLETE İHANET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov, ülkedeki protestolar nedeniyle 6 Ocak'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla görevden uzaklaştırılmış, ardından devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Masimov, soruşturmada gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte geçici tutuklama merkezine konulmuştu.

GÖZALTI SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi. Açıklamada, 10 Ocak itibarıyla polis tarafından gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığı belirtildi. Almatı'daki iki pazar yerinde 207 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu operasyonda 5 çalıntı araba ve bilgisayar, müzik aletleri gibi çalıntı mallar ile silahların ele geçirildiği ifade edildi.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi de Almatı'daki olaylarda yer alan 2 grubun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Söz konusu grupların 4-8 Ocak'ta şehirdeki kamu düzenini bozmaya yönelik olaylarda yer aldıkları ve kaldıkları yerde silah ile dini kitapların bulunduğu bilgisine yer verildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, olayların başladığı günden bu yana 103'ü Almatı kentinde olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Protestolarda 164 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hayatını kaybeden vatandaşlar için 10 Ocak'ta ulusal yas ilan edilmesi kararını aldığını açıklamıştı. Kararın ardından bugün hayatını kaybeden vatandaşlar için ülkede hükümet binalarının tümünde ve yurt dışı temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi.

İNTERNETE ERİŞİM YENİDEN SAĞLANDI

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarının ardından yaşanan protestolar nedeniyle geçtiğimiz Çarşamba günü hükümet tarafından bölgede internet erişimi kapatılmış ve 5 gün boyunca halk internete erişim sağlayamamıştı. 5 gün boyunca internet erişiminin olmadığı Almatı'da bugün itibariyle internet erişiminin yeniden sağlandığı açıklandı. Almatı Valisi Bakıtcan Sagintayev de bölgede, hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANDI?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahalede bulundu.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi. Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek, "Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor" demişti.