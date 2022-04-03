Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü

03.04.2022 11:09
Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kavaklık alan yakınındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kavaklık alan yakınındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Emirdağ ilçesi Salihler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki kavak ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan yakınlarından dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü
Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Ormanda kasıtlı yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı Son dakika haberleri! Ormanda kasıtlı yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı

Karahisar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Taksicilerin oyununu ifşa etti! Başına gelmeyen kalmadı
10:54 Tribünleri mest eden Cicaldau taraftardan tam not aldı!
10:49 "Putin'in canavarları" denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi!
10:40 Emel Sayın "Çıplak" haberlerini görünce çıldırıp sinemayı bırakmış
10:30 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı!
09:56 Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oluyor!
09:51 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 11:15:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement