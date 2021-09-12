İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler - Son Dakika

İtfaiye ekipleri yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir inşaat alanının bahçesinde çıkan yangına giden itfaiye ekipleri, bütün kapılar zincirle kilitli olunca itfaiye erleri duvardan atlayıp yangına müdahele ettiler.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir inşaat alanının bahçesinde dumanlar yükseldiğini fark eden duyarlı vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

3 metrelik duvardan müdahale

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, inşaat alanının bahçesinin kapısına yönelerek içeriye girmeye çalıştı. İçeri girmeye çalışan itfaiye ekipleri, zincirle kilitli olan kapılarla karşılaştı. Bunun üzerine itfaiye erleri giderek büyüyen yangına müdahele etmek için yaklaşık 3 metrelik duvara tırmandı. Duvara çıkan itfaiye eri, itfaiye aracının hortumunu uzatarak, çıkan yangını daha fazla büyümeden söndürdü.