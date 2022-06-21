Son dakika haber: Yangına 576 personel, 148 arazöz, 53 iş makinesi müdahale ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Yangına 576 personel, 148 arazöz, 53 iş makinesi müdahale ediyor

21.06.2022 23:30
Son dakika haber: Yangına 576 personel, 148 arazöz, 53 iş makinesi müdahale ediyor

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile devam ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile devam ediliyor.

Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor. Tüm ekipler alevleri kontrol altına almak için uğraş verirken, yüksek kesimlerde esen şiddetli rüzgar ekiplerin işlerini zorlaştırıyor. Geçen aylarda eğitimden geçen gönüllü itfaiyecilerin de yangın söndürme çalışmalarına katıldıkları öğrenildi.

"MUĞLA VALİLİĞİNDEN YANGIN AÇIKLAMASI"

Marmaris'teki yangın sonrası Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "21 Haziran 2022 Salı günü saat 20.00 sıralarında Marmaris ilçemiz Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan ekiplerce müdahalede bulunulmuştur. Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(Bekir Tosun - Aykut Kurt - Mehmet Ölmez/İHA)

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Kaynak: İHA

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