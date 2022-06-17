Yangına davetiye çıkaran kurumuş otlar temizleniyor - Son Dakika
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Yangına davetiye çıkaran kurumuş otlar temizleniyor

17.06.2022 10:06
Yangına davetiye çıkaran kurumuş otlar temizleniyor

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cami ve okul bahçeleri, ihtiyaç duyulan park ve sokaklarda yabani ot temizleme ve çim biçme çalışması yaparken aşırı sıcaklarda yangın riskini artıran kurumuş otları da temizliyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cami ve okul bahçeleri, ihtiyaç duyulan park ve sokaklarda yabani ot temizleme ve çim biçme çalışması yaparken aşırı sıcaklarda yangın riskini artıran kurumuş otları da temizliyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yabani ot temizleme ve çim biçme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, ilçenin farklı mahallelerindeki cami ve okul bahçeleri, sokak ve parklardaki yabani otları temizleyerek, çim biçiyor. Özellikle aşırı sıcaklarla birlikte kuruyan yabani otların temizlenmesi yangın riskini de en aza indirmesi açısından vatandaşlardan takdir gördü. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi; "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir mesai sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla mahallelerimizdeki cami ve okul bahçelerinde, parklarımızda ve sokaklarımızdaki yabani otları temizliyor, çim biçimi yapıyoruz. Ekiplerimize çabaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Yangına davetiye çıkaran kurumuş otlar temizleniyor
Yangına davetiye çıkaran kurumuş otlar temizleniyor
Yangına davetiye çıkaran kurumuş otlar temizleniyor
Yangına davetiye çıkaran kurumuş otlar temizleniyor
Yangına davetiye çıkaran kurumuş otlar temizleniyor
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangına davetiye çıkaran kurumuş otlar temizleniyor - Son Dakika

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