Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi - Son Dakika
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Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi

13.07.2022 14:52
Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi

Muğla'nın Datça ilçesindeki yangına destek vermek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki yangına destek vermek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Datça Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye destek ekipleri de gönderildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine giden itfaiye aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu keskin virajda devrildi. Kazada herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi. Devrilen itfaiye aracının kaldırılması için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi - Son Dakika
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