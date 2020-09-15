Yangına dozer desteği - Son Dakika

Yangına dozer desteği
Balıkesir'in merkez Sefaköy mahallesinde meydana gelen moloz yangınına engebeli arazi nedeniyle itfaiye uzaktan müdahale ettiği yangında alevleri dozer söndürdü.
Balıkesir'in merkez Sefaköy mahallesinde meydana gelen moloz yangınına engebeli arazi nedeniyle itfaiye uzaktan müdahale ettiği yangında alevleri dozer söndürdü.
Olay dün akşam saatlerinde Merkez ilçesi Sefaköy mahallesinin kırsal kesimlerinde bulunan çöp ve molozların yanmasıyla gerçekleşti. Yangının engebeli arazide çıkması nedeniyle itfaiye araçlarının yangının merkezine girememesi sonucunda Karesi Belediyesi'ne ait dozer itfaiye ekiplerinin yardımına yetişti. Dozer, etrafta bulunan toprakları yangının üzerine dökerek boş arazide yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangın herhangi bir yerleşim yerine yakın olmaması sebebiyle büyük bir tehlikeye neden olmadı. Meydana gelen olay dozer ve itfaiye ekiplerinin mücadelesi sayesinde geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. - BALIKESİR
Son Dakika Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Belediye başkanını tecavüzle suçlayan kadın, teşhis için emniyete çağrıldı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey'e gidersek kaybederiz Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu