Yangına giden arazözün devrildiği kazada ağır yaralanan işçi şehit oldu - Son Dakika

İZMİR (İHA) – İzmir'in Tire ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için giden arazözün devrildiği ve 2 personelin şehit olduğu kazada yaralanan orman işçisi Sedat Sagun, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Kaza 14 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Çayırlı Mahallesi yakınında bulunan bir ormanlık alanda çımıştı. Yangına müdahale için Bayındır Orman İşletme Şefliğinden gönderilen arazöz, yol onarım çalışması yapılan Selçuk -Tire Karayolu Büyükkale mevkiinde devrilmişti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildiği araçta bulunan sürücü Nurullah Akbaş ve araç içerisinde bulunan Ali Yılmaz kazada şehit olmuş, Sedat Sagun ve Mustafa Genç isimli işçiler de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada yaralanan personellerden Sedat Sagun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Sagun'un cenazesinin Buca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - İZMİR