Yangına giden itfaiye aracı çöken foseptik çukurunda mahsur kaldı - Son Dakika

Yangına giden itfaiye aracı çöken foseptik çukurunda mahsur kaldı

Araç, başka bir itfaiye aracın yardımıyla çukurdan çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'da ev yangınına müdahale için giden itfaiye aracının tekeri, tam adrese geldiği sırada bir anda çöken foseptik çukuruna düştü. Yangın kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan araç bir başka itfaiye aracı yardımıyla çıkartıldı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 1171 sokak üzerindeki müstakil evde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Buzdolabından çıktığı öğrenilen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı tam adrese geldiği sırada, foseptik çukuru çöktü. Aracın sol arka lastiği çukura çakıldı. İtfaiye erleri, yangına müdahale edip söndürdükten sonra, aracı kurtarmak için bölgeye takviye ekip istedi. Yaklaşık 1 saat çukurda mahsur kalan araç, bir başka itfaiye aracının yardımıyla çukurdan çıkartıldı.

Öte yandan çoğunluğu çocuk çok sayıda mahalleli, kurtarma çalışmalarını merakla izledi.