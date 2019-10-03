Son Dakika Haberleri: Yangına giden itfaiye aracı devrildi
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Yangına giden itfaiye aracı devrildi

50 dakika önce

Silivri'de yangına giden itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi.

Yangına giden itfaiye aracı devrildi, System.String[]

Silivri'de yangına giden itfaiye aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 itfaiye görevlisi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Silivri Otogar kavşağında meydana geldi. Gittikleri yangının söndürerek başka bir yangına seyir halinde olan itfaiye aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 itfaiye görevlisi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinden tesadüfen geçen 112 ambulansı ile Silivri Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın bildirilmesinin ardından İtfaiye daire başkanlığı bölge müdürü Ramis Sümbül de olay yerine gelerek mesai arkadaşlarından kazayla ilgili bilgi aldı. - İSTANBUL

Silivri, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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