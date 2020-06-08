Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı ADANA'da yangına giden itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi, Kazada 3 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.



Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

ADANA'da yangına giden itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi, Kazada 3 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Çöp yangınına giden Muhammet Kuşdemir yönetimindeki 01 DHJ 93 plakalı itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, daha sonra Mahmut Yılmaz idaresindeki 01 CHY 98 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Hafif ticari araçta yaralanan kimse olmazken, devrilen itfaiye aracının sürücüsü Kuşdemir ile itfaiye erleri Duran Akış ve Salih Yağmez hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti