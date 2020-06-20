Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı - Son Dakika

Düzce'de baca yangınına giden itfaiye aracı, sürücüsün hakimiyeti kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

İtfaiye eri Emin Hatakoy idaresindeki 81 AE 522 plakalı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait araç, kentteki bir baca yangını için yola çıktı.

Hatakoy idaresindeki itfaiye aracı, Cumhuriyet Mahallesi'nden İstanbul Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan geçen Sabi Ak yönetimindeki 81 FD 213 plakalı otomobile, daha sonra da yolun karşısında bulunan kaldırma çıktı.

Kazada itfaiye aracı iş yerlerine 2 metre kala bir ağaca çarparak durabildi.

Yaralananın olmadığı kazada, itfaiye aracının frenlerinin patladığı belirtildi.