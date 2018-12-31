Yangına Giden İtfaiye Aracı Kaza Yaptı, 3 İtfaiye Eri Yaralandı
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ev yangınına giden itfaiye aracının kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 itfaiye eri, yaralandı.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, ev yangınına giden itfaiye aracının kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 itfaiye eri, yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Nazilli- Bozdoğan
yolu üzerindeki Arpaz yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Beğerli Mahallesi'ndeki ev yangınına giden, Ramazan Yolalan
yönetimindeki 09 AB
383 plakalı Nazilli İtfaiye
Amirliği'ne ait itfaiye aracı, kontrolden çıktı. Takla atan araç devrilirken, içindeki 3 itfaiye eri ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 itfaiye erinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:37 Kaynak: DHA
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