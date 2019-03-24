Yangına Giden İtfaiye Aracına Kamyonet Çarptı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde göreve giden itfaiye aracına arkadan çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde göreve giden itfaiye aracına arkadan çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Yavaş yönetimindeki 16 H 6344 plakalı kamyonet, İznik-Çakırca Mahallesi yolunda, sazlık alandaki yangına müdahale için giden Kamil Ermiş idaresindeki 16 KG 018 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı.
Kazada kamyonette sıkışan Yavaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralanan Yavaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:11 Kaynak: AA
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