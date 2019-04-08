Son Dakika Haberleri: Yangına Giden İtfaiyenin Hatalı Park Mücadelesi

Yangına Giden İtfaiyenin Hatalı Park Mücadelesi

1 saat önce

Avcılar'da çatı yangınına giden itfaiye ekipleri, hatalı park yüzünden yüzünden zor anlar yaşadı.

Avcılar'da çatı yangınına giden itfaiye ekipleri, hatalı park yüzünden yüzünden zor anlar yaşadı. Dakikalarca arabanın sahibini bekleyen ekipler, aracı yoldan çekerek olay yerine gidebildi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için hızla yola çıktı. Olay yerine ulaşmaya çalışan ekipler hatalı park yüzünden zor anlar yaşadı.

EKİPLER ARACI YOLDAN ÇEKEREK OLAY YERİNE GİDEBİLDİ Aracını ara sokak üzerine diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde park eden vatandaş itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasını güçleştirdi. Dakikalarca arabanın sahibini bekleyen ekipler, aracı yoldan çekerek olay yerine gidebildi. İtfaiye ekipleri için saniyeler bile önemliyken yanlış park edilen araç yangına müdahalenin gecikmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin gün içinde kent genelinde benzer birçok manzara ile karşılaştığı biliniyor.

(Murat Delice/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:06 Kaynak: İHA

Merkez, Avcılar, İtfaiye, Güncel
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