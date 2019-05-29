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Yangına havadan, karadan müdahale sürüyor

19 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkisinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor.

Yangına havadan, karadan müdahale sürüyor, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkisinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Aydın ve Denizli'den takviye orman işçisi bölgeye sevk edilirken, İzmir ve Antalya'dan da iki helikopter hava desteğine katıldı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına Muğla'dan üç, İzmir ve Antalya'dan da birer olmak üzere 5 helikopter havadan söndürme çalışmalarına katılıyor. Karadan ise 40 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 8 su tankeri, 150 orman işçisi ve vatandaşlar yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çıkış sebebi belirlenemeyen orman yangını ile ilgili Menteşe İlçe Jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, arazinin sarp olması ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:27 Kaynak: İHA
Denizli, Antalya, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa
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