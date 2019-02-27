Son Dakika Haberleri: Yangına İlk Müdahaleyi Çocuklar Yaptı

Yangına İlk Müdahaleyi Çocuklar Yaptı

44 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde dört katlı bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangına ilk müdahaleyi evde bulunan çocuklar yaptı.

Yangına İlk Müdahaleyi Çocuklar Yaptı, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde dört katlı bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangına ilk müdahaleyi evde bulunan çocuklar yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi 2123 numara 23'te bulunan dört katlı apartmanın dördüncü katındaki Hamit T.'ye ait dairenin çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında çatının tutuştuğunu gören Hamit T.'nin oğulları Yusuf T. ve Muhammet T. kovalara doldurdukları su ile yangına ilk müdahaleyi yaparken, apartman sakinleri de itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangına ilk müdahaleyi yapan iki kardeş Yusuf T. ve Muhammet T. hafif şekilde dumandan etkilenirken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Girne, Efeler, Aydın, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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