Son Dakika Haberleri: "Yangına karşı kriz yönetimi başarılı oldu"
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"Yangına karşı kriz yönetimi başarılı oldu"

1 saat önce

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacığolu, Edirne'nin Keşan ilçesinde ekiplerce söndürülen orman yangınına ilişkin, "Yangına karşı kriz yönetimi başarılı oldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacığolu, Edirne'nin Keşan ilçesinde ekiplerce söndürülen orman yangınına ilişkin, "Yangına karşı kriz yönetimi başarılı oldu. Canımız acıdı ama bu kadarına şükür. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli yangına karşı çok ilgiliydi. Sabaha kadar işinin başında yangını takip etti." dedi.

Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilköy ile Suluca köyleri arasında çıkan yangına çok kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

Orman işçilerinin canla başla çalışarak yangını kontrol altına aldığını belirten Helvacıoğlu, "Orman işçilerimiz, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin de teşekkürünü aldı. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyemiz ve çevre belediyeler ve orman çalışanları çok hassasiyet gösterdi. Şunu net ifade etmek istiyorum, o bölgedeki 5 köyün kül olabileceği kadar yangın tehdidi vardı orada." diye konuştu.

Rüzgar nedeniyle yangının sıçramalar oluşturduğunu anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yangına karşı kriz yönetimi başarılı oldu. Canımız acıdı ama bu kadarına şükür. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli yangına karşı çok ilgiliydi. Sabaha kadar işinin başında yangını takip etti. Personel, 'Bakanım yangın söndü.' demesine rağmen kendisi 'Hayır, son durumu görene kadar, bitene kadar buradayım.' dedi. Sayın Pakdemirli sabah 05.00'e kadar yangın alanında orman işçileri ve personelle çalıştı. 5 köyün, binlerce dekar ormanlık alanın, ciğerlerimizin, canımızın yanmasını önlediler.

Büyük bir yangındı, başarıyla atlatıldı. Bu, bir koordinasyon başarısıdır. Bakanımız, milletvekilimiz, valimiz, kaymakamımız, orman genel müdürümüz, orman müdürleri ve şeflerimiz ile orman işçilerimiz sabaha kadar sahadaydı, çalışmalarına devam etti."

Bekir Pakdemirli, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:06 Kaynak: AA
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