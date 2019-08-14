Yangına müdahale eden 6 kişi dumandan etkilendi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangına müdahale eden 6 kişi dumandan etkilendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangına müdahale eden 6 kişi dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı Alpağut köyünde Adem Karabıyık'a ait evin yanında bulunan bir ambarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını farkeden köylülerin müdahalesiyle alevler eve sıçramadan kontrol altına aldı.

Daha sonra olay yerine gelen Ilgaz İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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