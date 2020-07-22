Yangına müdahale eden herkes yandı 15 yaralı - Son Dakika

Yangına müdahale eden herkes yandı 15 yaralı

Yangına müdahale eden 15 yerli turistler ve otel personeli yaralandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangına müdahale eden 15 yerli turist ve otel personeli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Müsgebi Mahallesinde bir otelin çevresinde bulunan elektrik hattının rüzgar nedeniyle temasından kaynaklanan kıvılcımların otluk alanı tutuşturması ile başlayan yangın bir anda otel çevresindeki palmiye ağaçlarını ve barakaları sardı. Yangına ilk olarak otel personelleri ile yerli turistler bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti. Olay yerine ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangının daha fazla büyümemesi için mücadele etti. Yangına müdahale eden çoğunluğu otel personeli 15 kişi olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevke diledi.

Eski belediye başkanı Mehmet Kocadon'a ait otel çevresinde çıkan yangın sonrasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ile bazı meclis üyeleri olay yerine gelerek işletme çalışanlarına ve vatandaşlara destek oldu.