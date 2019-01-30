Yangına Müdahale Eden İtfaiye Aracı Çamura Saplandı
1 saat önce
Sivas'ta bir bağ evinde çıkan yangını söndürdükten sonra çamura saplanan itfaiye aracı, kepçe yardımıyla çıkarıldı.
Sivas
'ta bir bağ evinde çıkan yangını söndürdükten sonra çamura saplanan itfaiye aracı, kepçe yardımıyla çıkarıldı.
Eğriköprü Mahallesi'nde Yaşar Taşkent
'e ait bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Arazi içerisindeki bağ evine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangını söndürdükten sonra dönüşe geçen itfaiye aracı çamura saplandı. Araç
, bir süre itfaiye personeli tarafından iteklenerek çıkartılmaya çalışıldı. Başarılı olunamayınca bölgeye kepçe çağrıldı. İtfaiye
aracı, kepçenin yardımıyla saplandığı çamurdan kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:39 Kaynak: AA
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