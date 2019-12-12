Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi - Son Dakika
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Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Suriyelilerin geceleri yatmak için kullandığı öne sürülen tek katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Suriyelilerin geceleri yatmak için kullandığı öne sürülen tek katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen itfaiye erine arkadaşları müdahale etti.

Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi 186'ncı Sokak'taki tek katlı metruk bir evde yangın çıktı. Suriyelilerin geceleri yatmak için kullandığı öne sürülen evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis çevrede önlem alırken, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye erine arkadaşları tarafından müdahale edildi.Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Balıkesir
Balıkesir, Edremit, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:05 Kaynak: DHA
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