Son dakika haber... Suluova'da samanlık yangını: 20 ton saman kül oldu - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan samanlık yangınında yaklaşık 20 ton saman alev alev yandı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve söndürmekte güçlük çekilen samanlık yangını çevredeki vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Hacıhayta Mahallesi Bayırlı Caddesi üzerindeki Hayrullah Doğan'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına 6 araç ile müdahale eden Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını yan taraftaki 4 katlı konuta ve 35 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 20 ton saman kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları ile alevlerin yayılımının önüne geçen ekipler, oruçlarını yangın yerinde açtılar. Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AMASYA