Yangına Müdahale Eden İtfaiyecinin Çatıdan Düşme Anı Kamerada

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul/DHA Tuzla'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul/DHA Tuzla'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı.



Tuzla Meclis Mahallesi Özçiçek Sokak'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye soğutma çalışmaları başlattı. Tek katlı yapının çatısında soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri çatının çökmesiyle içeriye düştü. Düşen itfaiyecinin yardımına meslektaşları koştu. Yaralı itfaiyeci Osman Taşdemir ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşdemir'in çatıdan düşme anı kameraya yansıdı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu

Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın