Son Dakika Haberleri: Yangına Müdahale Eden İtfaiyeye Dar Sokak Engeli

Yangına Müdahale Eden İtfaiyeye Dar Sokak Engeli

46 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Yangına Müdahale Eden İtfaiyeye Dar Sokak Engeli, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi Uğureli Sokak'ta Abidin Koçuk'a ait 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

İkinci katta oturan Abidin Koçuk'un oğlu Fatih Koçuk, alevleri fark ettikten sonra alt kattaki babasını ve annesi Ayşe Koçuk'u binadan dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, darlığı nedeniyle sokağa giremedi ve hortumları birleştirerek yangına müdahale etti.

Elektrik tellerinin yanan binaya yakın olması nedeniyle Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, akımı kesti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bina kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:34 Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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