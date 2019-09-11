Son Dakika Haberleri: Yangına müdahale ederken düşen itfaiyeci yaralandı
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Yangına müdahale ederken düşen itfaiyeci yaralandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın yanan bacasına müdahale eden itfaiyeci, itfaiye aracının merdiveninden düşerek yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın yanan bacasına müdahale eden itfaiyeci, itfaiye aracının merdiveninden düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir restoranın bacasında yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dört katlı binanın çatı kısmındaki yangını yanındaki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, itfaiye ekibinden Tekin Bilgin, ayağı kayması sonucu itfaiye aracının merdiveninden düştü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Bilgin'in hayati tehlikesi bulunmadığı, elinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Yangına müdahale ederken düşen itfaiyeci yaralandı

Atatürk Caddesi, Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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