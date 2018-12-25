Son Dakika Haberleri: Yangına Müdahale Ederken Yaralandı

Yangına Müdahale Ederken Yaralandı

1 saat önce

Adana'da bir evde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan Suriye uyruklu yaralandı.

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Adana'da bir evde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan Suriye uyruklu yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evde elektrik henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bu arada evde hasara yol açan yangına ilk aşamada müdahale etmeye çalışan Suriye uyruklu Fuvaz Haşim, elinden yaralandı.

Haşim, 112 Acil Sağlık görevlilerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:40 Kaynak: AA

Gülbahçesi Mahallesi, Suriye, Adana, Güncel
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