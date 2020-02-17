Yangına müdahale edip sertifikalarını aldılar - Son Dakika

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Yangına müdahale edip sertifikalarını aldılar
7 saat önce
Zonguldak'ta belediye personeline yönelik yangına müdahale tatbikatı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
Zonguldak'ta belediye personeline yönelik yangına müdahale tatbikatı düzenlendi.
Zonguldak Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, aday memurlara ve belediye çalışanlarına yönelik uygulamalı yangın tatbikatı eğitimi verildi. İtfaiye Müdürlüğü önünde ve müdürlük personeli tarafından, uygulamalı olarak verilen yangın tatbikatında özellikle yangın anında nasıl müdahale edilmesi gerektiği hususlarına değinildi. Eğitim sonrası, katılımcılara sertifika takdim edildi. - ZONGULDAK
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