Son Dakika Haberleri: Yangına müdahale etmek istedi dumandan etkilendi
Son Dakika 3. Sayfa Yangına müdahale etmek istedi dumandan etkilendi - Son Dakika

Yangına müdahale etmek istedi dumandan etkilendi

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Dedeler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 90 yaşında ki kadının evinde yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek istedi dumandan etkilendi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Dedeler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 90 yaşında ki kadının evinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen yaşlı kadın dumandan etkilendi.


Yangın akşam saatlerinde Düzce'nin Dedeler Mahallesi 5291 sokak üzerinde meydana geldi. İki katlı ahşap evde tek başına yaşayan Cemile Kocaoğlu (90) isimli yaşlı kadının evde bulunduğu sırada bir anda yangın çıktı. Dumanları gören yaşlı kadın müdahale etmek isteyince etkilendi. Dumanları gören komşularının yardımı ile evden çıkarılan yaşlı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınının neden çıktığı ile ilgili inceleme başlatılırken olayda maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı
Can Yaman'dan "Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın" diyen kadına cevap: Arka odaya geçelim Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı! Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 00:12:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangına müdahale etmek istedi dumandan etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]