Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendi - Son Dakika

Yangının çıktığı evden yükselen dumanlar
Yangına müdahale edilmesi
Yanan evin içinde meydana gelen hasar
Olaya ait fotoğraflar Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendi
Çırkan Mahallesi'ndeki iki katkı binanın üst katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bu sırada evine geldiğinde alevleri fark eden Tayfun Uysal, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.
112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen Uysal'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.