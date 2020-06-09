Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendi - Son Dakika

Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendi

Yangının çıktığı evden yükselen dumanlar Yangına müdahale edilmesi Yanan evin içinde meydana gelen hasar Olaya ait fotoğraflar Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendiÇırkan Mahallesi'ndeki iki katkı binanın üst katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangının çıktığı evden yükselen dumanlar Yangına müdahale edilmesi Yanan evin içinde meydana gelen hasar Olaya ait fotoğraflar Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendi Çırkan Mahallesi'ndeki iki katkı binanın üst katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada evine geldiğinde alevleri fark eden Tayfun Uysal, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen Uysal'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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