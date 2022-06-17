Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri yüksekten düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri yüksekten düştü

17.06.2022 00:58
Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri yüksekten düştü

Avcılar'da, metruk binanın bodrum katındaki yangına müdahale eden itfaiye eri, zemin kattan bodrum kata düşerek yaralandı.

Avcılar'da, metruk binanın bodrum katındaki yangına müdahale eden itfaiye eri, zemin kattan bodrum kata düşerek yaralandı. Kurtarılan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Olay, 14.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Manhallesi Türkmen Sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İçeride yoğun duman olması nedeniyle yangına müdahale etmeye çalışan Alişan Teber isimli itfaiye eri, dengesini kaybederek zemin kattan bodrum katına düşerek yaralandı. Bunun üzerine olay yerine takviye itfaiye ekipleri sevk edilirken, dumanların yoğun olduğu bölgeye düşen itfaiye eri için arkadaşları seferber oldu. Bir süre sonra kurtarılan Teber, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayı anlatan görgü tanığı Engin Kemer, isimli vatandaş, "Yangın çıktı, itfaiye erimiz zehirlendi. Orada merdivende yokmuş. Şuan hastaneye kaldırdılar, üzgünüz. Yangına müdahale ederken oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı Sarıyer'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı 6 yaralı Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Gümüşpala, Avcılar, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri yüksekten düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 01:09:07. #1.13#
SON DAKİKA: Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri yüksekten düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement