Son Dakika Haberleri: Yangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlar
Son Dakika Güncel Haber

Yangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlar

12 dakika önce

MARMARİS'te, 3 arkadaşın olası yangına müdahale için ormanlık bölgeye, 50'şer metre aralıklarla koyduğu, içi su dolu 100 bidon, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Yangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlar, System.String[]
MARMARİS'te, 3 arkadaşın olası yangına müdahale için ormanlık bölgeye, 50'şer metre aralıklarla koyduğu, içi su dolu 100 bidon, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. İçmeler Mahallesi'nde pizzacı Ali Demirtaş ile market işletmecisi Dursun Bayri ve amcasının oğlu turizmci Süleyman Bayri, 'Bir bidon su, büyük bir orman yangının önleyebilir' sloganıyla harekete geçti. Otellerden 20'şer kiloluk boş temizlik maddesi bidonlarını toplayan 3 arkadaş, içlerini temizleyerek suyla doldurdu. Esnaf arkadaşlar, 28 Temmuz Pazar günü, İçmeler ile Turunç arasındaki kızılçam ormanlarıyla kaplı 17 kilometrelik yola, 50'şer metre aralıklarla 100 bidonu koydu. 3 arkadaş, 11 gün boyunca bidonları kontrol ederek, suyu azalan ve zarar görenleri yenilemek için bölgeye gitti. Dün kontrol için yine bölgeye giden 3 arkadaş, koydukları bidonların yarısının uçurumdan atıldığını ve kırıldığını gördü. Ayrıca bölgedeki trafik levhalarının kurşunlandığı, beton bariyerlerin ise sprey boyayla yazı tahtasına çevrildiği görüldü.
Duruma tepki gsöteren Ali Demirtaş, "Memleketimizin doğasını gelecek nesillerimize aktarmak için korumak asli görevimizdir. Marmaris'imize gelecek olan tatilciler, doğayı sevmiyorsanız lütfen gelmeyin. Bidonların parçalanması bizleri üzmedi. Tekrar toplar ve yerine yenisini koymaktan gocunmayız. Bizleri üzen bu vurdumduymazlık ve doğaya yapılan saygısızlıktır" dedi.

Ali Demirtaş, Marmaris, İçmeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) İstanbul'un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi
Bakan Pakdemirli: Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazım Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:02:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]