YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYE ERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYE ERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

15.09.2022 18:53

GAZİANTEP'te, yangına müdahale ederken yanan pamuk balyasının altında kalarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden itfaiye eri Remzi Mutafoğlu (37) düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

GAZİANTEP'te, yangına müdahale ederken yanan pamuk balyasının altında kalarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden itfaiye eri Remzi Mutafoğlu (37) düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dün öğlen saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir pamuk tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale ederken alev alan pamuk balyasının üzerlerine düşmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı. Olayda ağır yaralanan Remzi Mutafoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görev sırasında hayatını kaybeden Mutafoğlu için bugün öğle saatlerinde İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Törene; Mutafoğlu'nun ailesi, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Mutafoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu gören yakınları uzun süre gözyaşı döktü. 10 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Mutafoğlu'nun cenazesi İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

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Son dakika haber: Yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haber: Yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı Gaziantep'te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiyeci için cenaze töreni düzenlendi Gaziantep'te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiyeci için cenaze töreni düzenlendi
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYE ERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA HAYATINI KAYBEDEN İTFAİYE ERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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