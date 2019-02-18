Yangına Müdahale Sırasında Mutfak Tüpü Patladı

Elazığ'da itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpü patladı.

Elazığ'da itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpü patladı.



Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.





İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çatıda bulunan 5 mutfak tüpünden biri patladı.



Patlamanın etkisiyle alevler kısa sürede daha geniş bir alana yayıldı.



Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.





Dumandan etkilenen 2 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

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