Yangına Müdahale Sırasında Mutfak Tüpü Patladı
47 dakika önce
Elazığ'da itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpü patladı.
Elazığ'da itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mutfak tüpü patladı.
Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çatıda bulunan 5 mutfak tüpünden biri patladı.
Patlamanın etkisiyle alevler kısa sürede daha geniş bir alana yayıldı.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:33 Kaynak: AA
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