Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi 2 personel yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 2 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi ???????Ünye İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Samet Sarıkahraman ile Mehmet Arpacıoğlu, Akkuş ilçesindeki örtü yangınına müdahale etmek üzere 52 K 0235 plakalı itfaiye aracı ile yola çıktı.

Sarıkahraman'ın kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan Sarıkahraman ve Arpacıoğlu, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.???????