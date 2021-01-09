Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi 2 personel yaralandı - Son Dakika

Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi 2 personel yaralandı
09.01.2021 21:55
Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 2 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 2 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesi ???????Ünye İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Samet Sarıkahraman ile Mehmet Arpacıoğlu, Akkuş ilçesindeki örtü yangınına müdahale etmek üzere 52 K 0235 plakalı itfaiye aracı ile yola çıktı.
Sarıkahraman'ın kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan Sarıkahraman ve Arpacıoğlu, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.???????
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