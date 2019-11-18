Son Dakika Haberleri: Yangına müdahaleye giden itfaiye otomobil ile çarpıştı
Son Dakika 3. Sayfa Yangına müdahaleye giden itfaiye otomobil ile çarpıştı - Son Dakika

Yangına müdahaleye giden itfaiye otomobil ile çarpıştı

6 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde samanlıkta yangın çıktı.

Yangına müdahaleye giden itfaiye otomobil ile çarpıştı, System.String[]

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde samanlıkta yangın çıktı. İtfaiye aracının olay yerine giderken çarpıştığı otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangın dolayısıyla samanlık kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Karapürçek ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah D.'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi hortumlarla yapan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine yangına müdahale için giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi.


İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda samanlık kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park halindeki 2 araç, mangal kıvılcımından dolayı kül oldu
Evde yalnız kalan 2 kardeş, çıkan yangında feci şekilde can verdi Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:48:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangına müdahaleye giden itfaiye otomobil ile çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]