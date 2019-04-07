Son Dakika Haberleri: Yangına Söndürme Tüpüyle Müdahale Etti

Yangına Söndürme Tüpüyle Müdahale Etti

57 dakika önce

SULTANGAZİ'de binanın sigorta panelinde meydana gelen yangına, bina sakini Mevlüde Bargan bir kadın yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

Yangına Söndürme Tüpüyle Müdahale Etti, System.String[]
SULTANGAZİ'de binanın sigorta panelinde meydana gelen yangına, bina sakini Mevlüde Bargan bir kadın yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Mevlüde Bargan, çevrede toplananlara da yangın söndürme tüpünü göstererek, "Herkes evinde bulundursun. Herkese tavsiye ederim. İşimize yaradı" dedi. 

 

KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Yangın, dün akşam 50. Yıl Mahallesi 2318. Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın girişinde bulunan sigorta paneli kısa devre yaptı, kablolar bir anda alev aldı. O esnada bina sakinlerinden Mevlüde Bargan sigortanın attığını düşünerek bina girişine indiğinde kabloların alev aldığını gördü ve  evde bulunan yangın söndürme tüpünü alarak alevlere müdahale etti. Müdahale sonrası kablolardaki yangın kısa sürede söndü.

 

"HERKES EVİNDE BULUNDURSUN"

Diğer bina sakinleri de yangını itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekipleri sokakların hem dar hem de düzensiz park eden araçların olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Mevlüde Bargan olay yerine gelen itfaiye ekiplerine, yangın söndürme tüpü ile yangını söndürdüğünü söyledi.  Bargan, çevrede toplananlara da yangın söndürme tüpünü göstererek, "Herkes evinde bulundursun. Herkese tavsiye ederim. İşimize yaradı" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:35 Kaynak: DHA

Sigorta, Güncel
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