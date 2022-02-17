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Yangına taşlarla müdahale ettiler, 30 tavuk telef oldu - Son Dakika

Yangına taşlarla müdahale ettiler, 30 tavuk telef oldu

17.02.2022 15:29
Yangına taşlarla müdahale ettiler, 30 tavuk telef oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren işyerinin çatı katında yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren işyerinin çatı katında yangın çıktı. Çatı katında bulunan kümesteki 30 adet süs tavuğu telef oldu. İşyeri sahipleri, çatı katının camlarını taşlar atıp kırarak, yoğun dumanı tahliye etmeye çalıştılar.

Yangın saat 14.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Sanayi Mevlana caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören esnaflar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çatı katındaki alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. İşyeri sahipleri, çatı katındaki yoğun dumanı tahliye etmek için taşlar atarak camları kırdılar.

Yangın sonucu 30 tavuk telef oldu, işyerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Yangına taşlarla müdahale ettiler, 30 tavuk telef oldu
Yangına taşlarla müdahale ettiler, 30 tavuk telef oldu
Yangına taşlarla müdahale ettiler, 30 tavuk telef oldu
Yangına taşlarla müdahale ettiler, 30 tavuk telef oldu
Yangına taşlarla müdahale ettiler, 30 tavuk telef oldu

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Yangın, İnegöl, Tavuk, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangına taşlarla müdahale ettiler, 30 tavuk telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangına taşlarla müdahale ettiler, 30 tavuk telef oldu - Son Dakika
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