Yangına TOMA'lar ile müdahale edildi, mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika

Yangına TOMA'lar ile müdahale edildi, mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

TUNCELİ'de, yapımı süren kültür merkezinin çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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