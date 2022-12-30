Yatağında uyuyan adam, balkonunda yangın çıktığını itfaiye ile karşılaşınca öğrendi - Son Dakika
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Yatağında uyuyan adam, balkonunda yangın çıktığını itfaiye ile karşılaşınca öğrendi

30.12.2022 11:47

Antalya'da İran uyruklu bir şahıs yatağında uyuduğu esnada balkonunda yangın başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle uykusundan uyanan adam, balkonunda yangın çıktığını da itfaiyeden öğrendi.

Yangın saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2830 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin balkonunda çıktı. İkinci katın balkonundan yoğun şekilde dumanların yükseldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi ilk olarak kapıyı çalarak ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ekipler, açtıkları merdivenle balkona ulaştı. Yangında, odun yığınları ve plastik malzemeler ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yatağında uyuyan adam, balkonunda itfaiye ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı

YANGINDAN HABERİ YOKMUŞ

Yangına odunların üzerine bırakılan içi köz dolu soba kovasının neden olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri, açtıkları kapıdan balkona gelerek yangın yerinde inceleme yaptı. Bir süre sonra odada uykuda bulunan ev sahibi İran uyruklu Beyzad Huseyni balkona geldi. Ne olduğunu anlayamayan Huseyni, yangından haberinin olmadığını, sabah işten gelip hemen uyuduğunu söyledi. Yangın sonucu küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yatağında uyuyan adam, balkonunda itfaiye ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı
Yatağında uyuyan adam, balkonunda itfaiye ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı
Yatağında uyuyan adam, balkonunda itfaiye ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı
Yatağında uyuyan adam, balkonunda itfaiye ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Antalya, İtfaiye, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yatağında uyuyan adam, balkonunda yangın çıktığını itfaiye ile karşılaşınca öğrendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yatağında uyuyan adam, balkonunda yangın çıktığını itfaiye ile karşılaşınca öğrendi - Son Dakika
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