Yatağında uyuyan adam, balkonunda yangın çıktığını itfaiye ile karşılaşınca öğrendi

Yangın saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2830 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin balkonunda çıktı. İkinci katın balkonundan yoğun şekilde dumanların yükseldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi ilk olarak kapıyı çalarak ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ekipler, açtıkları merdivenle balkona ulaştı. Yangında, odun yığınları ve plastik malzemeler ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

YANGINDAN HABERİ YOKMUŞ

Yangına odunların üzerine bırakılan içi köz dolu soba kovasının neden olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri, açtıkları kapıdan balkona gelerek yangın yerinde inceleme yaptı. Bir süre sonra odada uykuda bulunan ev sahibi İran uyruklu Beyzad Huseyni balkona geldi. Ne olduğunu anlayamayan Huseyni, yangından haberinin olmadığını, sabah işten gelip hemen uyuduğunu söyledi. Yangın sonucu küçük çapta maddi hasar meydana geldi.