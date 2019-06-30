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Yangına uykuda yakalandılar

10 dakika önce

Yangına uykuda yakalandılar Apartmanda çıkan yangında vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Zemin kattaki marketten çıktığı ileri sürülen yangında bir daire ve bir market kullanılamaz hale geldiANTALYA - Antalya'da 5 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı.

Yangına uykuda yakalandılar
Apartmanda çıkan yangında vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Zemin kattaki marketten çıktığı ileri sürülen yangında bir daire ve bir market kullanılamaz hale geldi
ANTALYA - Antalya'da 5 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangına uykuda yakalanan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın zemin katında dün gece 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çevredeki işyeri ve apartmanın diğer katlarına sıçradı. Gece uykularından uyanan ev sakinleri ile yangını fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın sonrası bir daire ile market kullanılamaz hale geldi, üst ve yan tarafta bulunan daireler de hasar gördü.
Olayın görgü tanıklarından Ulaç Sarıçobanoğlu, "Birden alevler yükselmeye başladı. İtfaiye söndürme işleminin ardından alevler söndü bu sefer dumanlar yükselmeye başladı. İçeride insanlar vardı ama itfaiye onları çıkardı" dedi.
Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.
Yangına uykuda yakalandılar
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
İtfaiye, 3. Sayfa
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